VIDEO Roma, Zaniolo: “Mi sento sempre meglio. I tifosi hanno riempito il mio cuore di gioia”

Il recupero di Nicolò Zaniolo procede a gonfie vele.

Nel mese di gennaio, durante il big match tra la Juventus e la Roma, il gioiello classe ’99 aveva subito un bruttissimo infortunio dopo un duro scontro di gioco, ed era uscito dal campo in lacrime per recarsi nella clinica giallorossa per svolgere le visite mediche opportune.

Roma-Juventus, il ginocchio di Zaniolo fa “crac”: il fantasista lascia il campo tra urla di dolore e lacrime

Il giorno dopo la gara era stato reso noto il verdetto dei medici, che avevano confermato la paura non soltanto dei tifosi della Roma, ma anche di tutti gli italiani: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Zaniolo era stato subito operato chirurgicamente, ma i lunghi tempi di recupero avevano messo un enorme punto interrogativo circa le sue possibilità di partecipare agli Europei che dovevano tenersi quest’estate.

Italia, la carica di Mancini: “Zaniolo può farcela per l’Europeo. Chiesa? Ho un consiglio per lui”. E sulla lotta scudetto…

Poi alcuni mesi fa l’Italia e il mondo intero sono stati colpiti dalla terribile piaga del Coronavirus, che ancora oggi e per i prossimi mesi costringerà tutti i governi a mantenere uno stato di emergenza costante. Tutte le manifestazioni sportive, dalla Serie A e tutti i top campionati europei alla Champions League e l’Europa League, sono state sospese fino a data da destinarsi, e in seguito la FIFA ha deciso di rinviare gli Europei al prossimo anno. Una notizia agrodolce per Zaniolo, che avrà così il tempo di recuperare per partecipare alla competizione con la maglia della sua Italia.

Attualmente il centrocampista della Roma si trova in quarantena nella propria abitazione, e sta continuando gli esercizi di riabilitazione per farsi trovare pronto quando si riprenderà a giocare. Durante una diretta sul profilo Twitter del club giallorosso, Zaniolo ha parlato così delle sue condizioni fisiche: “Sta andando tutto molto bene. Giorno dopo giorno mi sento sempre meglio. Faccio le solite cose che facevo a Trigoria le ho spostate in casa. Sto molto meglio, spero di riprendermi il più presto possibile. Li devo ringraziare perché sono stati tantissimi. Appena mi sono infortunato ho ricevuto migliaia di messaggi e mi si è riempito il cuore“.