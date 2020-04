VIDEO Roma, Totti incorona Zaniolo: “Nicolò tra i più forti. Sono certo di una cosa…”

Francesco Totti incorona Nicolò Zaniolo.

In diretta Instagram con il noto comico, imitatore, attore e showman italiano, Giorgio Panariello, Francesco Totti si è espresso in merito alle caratteristiche e alle prestazioni offerte fin qui con la maglia della Roma da Nicolò Zaniolo: “Zaniolo è un grande giocatore: giovane, promettente, ha un futuro meraviglioso. Dipenderà da lui questa scalata, è giovane e deve ancora fare tanto ma ha delle potenzialità enormi. È uno dei giovani più forti in circolazione”, sono state le sue parole.