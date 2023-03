VIDEO Roma-Sassuolo 3-4, vice di Mourinho commenta: “Non potevo farmi buttare fuori”

Foti ha sostituito lo squalificato Mourinho e risponde ad alcuni tifosi romanisti

Dopo la sconfitta per 3-4 in casa contro il Sassuolo, il vice allenatore della Roma, Salvatore Foti (che ha sostituito lo squalificato Mourinho in panchina) si è fermato a parlare con alcuni tifosi dell'arbitraggio di Fabbri. "Scandaloso", hanno sostenuto i supporters. "Non potevo farmi buttare fuori", ha replicato il tecnico con un sorriso amaro. Guarda il video