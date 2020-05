E’ stato un vero e proprio simbolo della Roma.

Era il 28 maggio 2017 quando Francesco Totti, al termine della sfida tra i giallorossi ed il Genoa (3-2 il risultato finale), ha detto addio al calcio giocato, salutando tra le lacrime il pubblico dello Stadio “Olimpico”. Riguarda quelle immagini e l’omaggio commosso dei tifosi della Roma in una giornata da brividi per il capitano e non solo.