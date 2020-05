VIDEO Roma, i giallorossi tornano in campo: l’arrivo dei calciatori a Trigoria

La Roma torna in campo dopo due mesi di stop.

Gli uomini di Paulo Fonseca, a piccoli gruppi ed in diverse fasce orarie, nella giornata di oggi scenderanno per la prima volta in campo dopo le visite mediche e i test effettuati nei giorni scorsi. Verso le 8.30 i primi arrivi a Trigoria: Pau Lopez, Veretout, Mancini, Santon, Kolarov, Smalling, Ibanez, Juan Jesus, Dzeko, Mkhytarian, Perotti, Pastore e Mirante. Poco dopo, al centro sportivo è arrivato anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi.