VIDEO Roma, Cristante sfida Spinazzola a suon di scioglilingua: chi trionferà sul celebre “Trentatré trentini”?

I giocatori della Roma, in attesa di potere tornare sul campo, si stanno divertendo sui social alle prese con i più celebri scioglilingua. Quest’oggi, il protagonista dell’esilarante sfida è stato il difensore Leonardo Spinazzola, nominato dal compagno Bryan Cristante. Sulle note del famoso “Trentatré trentini”, il centrocampista ex Atalanta deteneva un record di circa 3 secondi. Il numero 37 giallorosso sarà riuscito a batterlo? Guarda il video per scoprirlo.

Roma, Perotti: “Importante tornare a Trigoria, ma ora vogliamo finire la stagione. Fonseca? Ecco cosa chiede alla squadra”