VIDEO Roma, buon compleanno alla Capitale: da Zaniolo e Dzeko a Sabrina Ferilli e Manuela Arcuri, i tifosi e l’inno di Venditti…

Buon compleanno Roma! Un’onda d’amore tracimante ed impetuosa per festeggiare il compleanno della Città Eterna in un video realizzato dal club giallorosso e diffuso tramite gli account social ufficiali della società capitolina. Calciatori attualmente in organico e a disposizione del tecnico Paulo Fonseca, lo stesso allenatore portoghese, personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo, big e profili simbolo nella storia della Roma, tantissimi tifosi innamorati perdutamente della compagine giallorossa: tutti insieme protagonisti dell’omaggio sentito alla Capitale che compie la bellezza di 2773 anni. Zaniolo, Dzeko, Sabrina Ferilli, Alex Britti, Max Giusti, Manuela Arcuri, questi sono soltanto alcuni dei volti noti che sulle note del celebre inno di Antonello Venditti hanno ribadito il loro sentimento profondo ed incondizionato nei confronti di Roma e della Roma!

