VIDEO Reggiana, è bufera: Portanova gol e il radiocronista cita lo stupro. Cosa ha detto

Ecco l'audio della radiocronaca Rai della partita di Serie B tra Reggiana e Cremonese: polemiche e critiche sui social. Poi Nicola Zanarini si scusa.

"Ho fatto un commento sicuramente fuori luogo e ho commesso una grave leggerezza raccontando il gol di Manolo Portanova. Non intendevo certo dire che il caso sia chiuso da una rete o le polemiche spazzate via da un gesto sportivo, tanto che subito dopo ho ricordato che l'appello dopo la condanna in primo grado a 6 anni per la pesante accusa di stupro di gruppo si terrà nei prossimi mesi a Firenze", ha scritto il giornalista su Facebook.