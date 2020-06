VIDEO PSG, quale futuro per Cavani? Riguarda tutti i gol del Matador in Ligue 1

Quale futuro per Edinson Cavani?

Il contratto che lega attualmente l’attaccante uruguaiano al Paris Saint-Germain è in scadenza. Per questo motivo, nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato, l’ex Palermo è stato ad un passo dall’Atletico Madrid. Poi, il nulla di fatto: il calciatore, infatti, ha continuato a vestire la maglia del PSG fino allo stop definitivo a causa dell’emergenza Coronavirus. E adesso? El Matador – oggetto dei desideri anche dell’Inter di Antonio Conte – potrebbe sciogliere le riserve in merito al proprio futuro non prima di agosto. Ma la pista Atletico Madrid resterebbe viva sottotraccia, alla luce della stima del tecnico Diego Simeone nei confronti del classe 1987.

