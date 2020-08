VIDEO Palermo, terminato l’incontro con Boscaglia: l’uscita di Castagnini…

Terminato l’incontro tra Boscaglia e i dirigenti del Palermo.

Nella giornata odierna il tecnico dell’Entella si è riunito con l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini per discutere del suo futuro: dopo mesi di sondaggi, il tecnico originario di Gela sembra essere il candidato numero uno per raccogliere il posto lasciato da Rosario Pergolizzi e guidare il Palermo durante la prossima stagione di Serie C.

Le due parti si sono incontrate oggi presso l’abitazione di Sagramola per sciogliere i nodi legati al suo futuro: innanzitutto l’ingaggio, che il tecnico chiede pari a quello che attualmente percepisce all’Entella, e successivamente l’aspetto tecnico, legato alle operazioni in entrata e in uscita fondamentali per costruire una rosa competitiva e tentare l’assalto alla Serie B.

L’incontro è iniziato intorno alle ore 13:40, ed è terminato pochi istanti fa: poco più di tre ore durante le quali l’allenatore e i dirigenti rosanero hanno provato a raggiungere un punto di comune accordo. Non ci sono ancora certezze dunque, e bisognerà attendere per capire se Boscaglia sarà o meno il nuovo allenatore del Palermo.