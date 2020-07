VIDEO Palermo, papà eroe salva le sue bambine dal nubifragio. E’ l’ex candidato sindaco Ferrandelli

Tra le storie che hanno segnato il disastro di ieri che ha colpito Palermo c’è anche quella del padre eroe che è riuscito a mettere in salvo le sue due bambine. Si tratta del consigliere comunale ed ex candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli.

Nel video pubblicato da Mediagol, girato da un cittadini durante il nubifragio, si riesce a scorgere il momento in cui il consigliere comunale esce dal pantano di acqua e fango tenendo in braccio le sue due bambine.

Ferrandelli, 39 anni, intuendo il pericolo mentre l’acqua continuava a salire, ha deciso di sganciare i seggiolini delle sue due figlie per prenderle in braccio e metterle al sicuro. Molte persone coinvolte dal nubifragio sono state soccorse dagli abitanti dei palazzi circostanti che in alcuni casi hanno fatto entrare gli sfortunati automobilisti nelle proprie case per rifocillarli e riscaldarli.

“Sono ancora scosso, mi trovavo sotto il cavalcavia di via Leonardo da Vinci-Viale Laziocon le mie figlie – ha raccontato nella sua diretta Facebook Ferrandelli – Sono riuscito per una frazione di secondo a liberarle dai seggiolini e a uscire nonostante la pressione sulle portiere fosse forte, aprendo anche il cofano e facendo defluire l’acqua. Dopo pochi secondi l’auto è andata giù“.

Naturalmente l’evento grave che ha colpito la città avrà ripercussioni politiche: “Ho fatto richiesta formale di accesso agli atti, voglio sapere quando è stata effettuata l’ultima manutenzione. C’è stato un piano di sicurezza che non ha funzionato“. Il primo indiziato è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “Il Sindaco è la prima autorità sanitaria di una città, il responsabile della Protezione civile cittadina. Se non sei nelle condizione di mantenere il defluire delle acque nei canali idrici dei chiudere le strade tempestivamente. Credo che per dignità debba darle, ma credo che davanti a una responsabilità politica oggettiva come questa il sindaco si debba dimettere. E se non lo farà, invito tutti i consiglieri comunali che hanno a cuore questa città a presentare una mozione di sfiducia per mettere il sindaco e chi vorrà sostenerlo di fronte alle proprie responsabilità”.