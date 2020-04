VIDEO Palermo, la top 11 all-time che incanta l’Argentina: ecco i best rosanero per il quotidiano Olè

Il Palermo sbarca in Argentina.

Sembra passato un tempo indefinito da quando il Palermo abbatteva le corazzate più solide della Serie A, con campioni affermati al fianco di giovani talenti, spesso giunti in Italia da oltreoceano, dopo avere esordito in patria tra le fila di campionati pressoché sconosciuti. Nella lunga lista di questi ultimi, molti nomi – oggi ben noti al panorama del calcio internazionale – provenivano dal Sud America. Javier Pastore, Edinson Cavani e Paulo Dybala sono infatti soltanto alcuni dei tantissimi giocatori che hanno iniziato la loro carriera calcando, per la prima volta in Europa, l’affascinante prato verde del Renzo Barbera, che avrebbe aperto loro un immenso spiraglio di luce, destinandoli ad una carriera gloriosa.

Con la sua capacità di rendere ogni gara spettacolare, spumeggiante e ricca di giocate di altissimo livello scenografico e quei tratti stranieri in una rosa di straordinaria qualità, il Palermo è riuscito a valicare anche la catena montuosa delle Alpi e superare l’ostacolo dell’oceano Pacifico, diffondendo la sua fama in Europa e nel resto del mondo. Una fama che, negli ultimi decenni, ha impegnato più volte le righe delle pagine di quotidiani esteri. Storie gioiose, come la cavalcata in Coppa Italia e la memorabile qualificazione Europa League, ma anche racconti di momenti bui, come nel caso del recente incubo relativo al fallimento e alla retrocessione in Serie D.

Palermo, l’omaggio della stampa internazionale: “Scompare un club storico del calcio italiano, quante stelle in rosanero…”

Il Palermo, oggi, è rinato grazie allo splendido lavoro di Dario Mirri e Tony Di Piazza, che hanno preso in mano un club sull’orlo dell’oblio costruendo in pochissimo tempo una squadra adeguata per vincere il campionato di Serie D e far tornare il sorriso e l’entusiasmo nel cuore dei tifosi. Una squadra che ha subito riportato tantissimi sostenitori al Barbera con incassi da record, tanto da permettere al club rosanero di ritornare nuovamente tra le pagine dei media esteri, nonostante le annate ai vertici del calcio internazionale dell’era Zamparini siano ormai un ricordo lontano.

Palermo incanta, dalla Russia all’Indonesia: “Numeri da record in D: in 17 mila al ‘Barbera’ dopo il fallimento”

Anche tuttora, infatti, che la Serie A appare come un imprescindibile obiettivo a lungo termine, il Palermo riesce ancora ad attirare l’attenzione dei media stranieri. A dimostrarlo, per l’ennesima volta, è l’edizione cartacea odierna di Olé, noto quotidiano sportivo argentino, che all’interno della sezione dedicata al calcio internazionale ha riportato la top 11 all-time del Palermo, basata sui dati raccolti da Transfermarkt. Un 4-3-1-2 che non tiene molto conto del ruolo reale dei giocatori presenti ma delle loro qualità singole e della loro carriera: Sirigu in porta, Darmian ed Emerson Palmieri sulle fasce e la coppia di difensori centrali composta da Kjaer e Glik. A centrocampo spazio alla fantasia pura e assoluta, con ben tre mancini e un destrorso che hanno fatto della classe e dell’eleganza il loro segno distintivo: Josip Ilicic, Vazquez, Javier Pastore e Paulo Dybala. A completare la formazione un attacco da sogno formato da Andrea Belotti ed Edinson Cavani. Una rosa colma di campioni, molti dei quali oggi militano tra le fila di top club europei, e che racconta in modo accurato come il Palermo avrebbe potuto essere una immensa forza, nel campionato italiano e non solo, se soltanto fosse riuscito a tenersi stretti tutti i grandi campioni che hanno vestito nella loro carriera la maglia rosanero.