VIDEO Palermo, Jeda e quel curioso aneddoto su Zamparini: “Quando Baldini gli disse di non rompere…”

Jeda si racconta.

Nel corso della diretta Instagram con la pagina ‘Passione dilettante’, l’ex calciatore fra le altre di Cagliari e Lecce – che ha vestito anche la maglia del Palermo nella stagione 2003-2004 – ha raccontato un aneddoto legato all’ex patron rosanero Maurizio Zamparini e all’esonero di Silvio Baldini. “Zamparini era un altro, non ti faceva mancare niente. La società la gestiva bene. Quando sono arrivato a Palermo, sulla panchina c’era Baldini. Al mio esordio, abbiamo perso con la Salernitana, dominando però tutta la partita. Quella sera, Baldini dichiarò: ‘Il presidente non deve rompere, deve lasciarmi fare il mio lavoro’. Il presidente ha sentito quella dichiarazione e il giorno dopo Baldini non c’era più”. Il video…