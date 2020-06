VIDEO Palermo, “C siamo!”: i rosanero festeggiano la promozione in Serie C sui social

Il Palermo è ufficialmente in Serie C.

Il Consiglio federale odierno ha dato conferma alla decisione presa qualche settimana fa dalla LND, per cui tutte le prime in classifica dei nove gironi di Serie D torneranno tra i professionisti. I rosanero, dunque, possono festeggiare il primo successo della storia del club del duo Mirri-Di Piazza. Data la situazione dettata dall’emergenza Coronavirus, che prevede ancora che vengano rispettate rigide norme di distanziamento sociale, non sarà possibile per la squadra celebrare la conquista insieme ai tifosi. I giocatori, tuttavia, hanno voluto onorare la promozione attraverso i social. Da Andrea Accardi a Masimiliano Doda, fino ad Alberto Pelagotti e Roberto Floriano.