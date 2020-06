Piana degli Albanesi si tinge di rosanero.

Per omaggiare la promozione in Serie C e il ritorno tra i professionisti anche nel comune di Piana degli Albanesi è stata issata una bandiera rosanero: “In alto l’aquila del grande Palermo, è un onore avere in squadra due nostri fratelli albanesi. Forza Palermo, bentornato grande Palermo tra i professionisti”.

