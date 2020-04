VIDEO Oriana Sabatini, il ballo sexy su Tik Tok non convince Dybala: la reazione della Joya…

Incubo Coronavirus per Paulo Dybala.

L’attaccante della Juventus, risultato positivo ai test lo scorso 21 marzo – dopo avere avvertito alcuni sintomi influenzali -, continua a risultare positivo al Covid-19 nonostante non manifesti più i sintomi della malattia. Per il calciatore argentino, si tratta del quarto tampone di fila da quando gli è stato diagnosticato il virus, ovvero oltre un mese fa. A rivelarlo è stato Josep Pedrerol, presentatore di “El Chiringuito de Jugones”.

L’ex Palermo, dunque, non è ancora ufficialmente guarito e resterà in quarantena a Torino insieme alla fidanzata Oriana Sabatini, che invece è risultata negativa all’ennesimo tampone. Il prossimo 18 maggio le squadre di Serie A, in conformità con il nuovo decreto emesso dal Governo italiano in vista dell’inizio della “fase 2”, potranno riprendere gli allenamenti di gruppo. Nonostante ciò, nel caso in cui anche il prossimo tampone fosse nuovamente positivo, Dybala sarà costretto a restare a casa. Nel frattempo, la Joya, per distrarsi un po’ e impiegare il tempo durante questa lunga e pesante quarantena si diverte su Tik Tok con la fidanzata: nelle sue storie di Instagram, infatti, il classe ’93 ha pubblicato l’ultimo balletto la compagna. Del quale però non sembrava essere particolarmente convinto.