Dopo la cocente eliminazione in FA Cup, il Brighton di Roberto De Zerbi cade in campionato sul campo del Nottingham Forest. In gol Buonanotte, Gross (autogol), Danilo e Gibbs-White (su rigore). Guarda il video con gli highlights del match.