VIDEO Nesta, i ricordi dell’ex Lazio: “La peggior delusione? Quel derby contro la Roma in cui feci danni…”

Alessandro Nesta si racconta.

Durante una diretta Instagram con Christian Vieri, l’ex difensore della Lazio, oggi allenatore del Frosinone, ha tracciato un bilancio della sua lunga ed importante carriera da calciatore. Nesta, nel dettaglio, ha ricordato un derby perso contro la Roma: era il 2002 e quella partita terminò 1-5 per i giallorossi con ben quattro gol messi a segno da Vincenzo Montella. “La peggior delusione? In un derby sicuramente, quello in cui Montella ha fatto 3-4 gol, ho fatto i danni. Noi sentiamo la rivalità contro la Roma. Mia madre andava a comprare la frutta e gli parlavano del derby. Come seconda peggior delusione metto la finale dell’Europeo contro la Francia e la rimonta subita a Istanbul con la maglia del Milan. Non ci ho dormito per giorni”, sono state le sue parole.