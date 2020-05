Il Napoli è tornato in campo.

Dopo il via libera da parte del Viminale, le visite mediche e gli esami diagnostici, gli uomini di Gennaro Gattuso hanno raggiunto Castel Volturno per le prime sedute individuali facoltative. La compagine azzurra è stata divisa in gruppi, rispettando le misure dettate dal Governo: il primo a scendere in campo è stato David Ospina. Il video pubblicato su Twitter dalla società partenopea mostra il lavoro del portiere colombiano.