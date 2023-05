VIDEO Napoli, i tifosi si preparano per la festa al “Maradona” e invadono via Toledo

Dopo aver conquistato lo scudetto, alle ore 18:00 il Napoli affronterà allo Stadio "Diego Armando Maradona" la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I tifosi azzurri si preparano a festeggiare lo scudetto con la squadra. Dopo la partita, passerella per ogni singolo giocatore, poi uno spettacolo musicale, fuochi d'artificio luci e proiezioni. In migliaia stanno già riempiendo le strade della città per poi recarsi allo stadio.