Radja Nainggolan si racconta.

“Senza nulla togliere ai tifosi dell’Inter, che mi sono sempre stati vicini, ma se mi si chiede se ero più felice di essere andato all’Inter o più triste per essere andato via alla Roma, rispondo la seconda…”. Lo ha confessato il centrocampista del Cagliari, in prestito dall’Inter, durante una diretta Instagram: il video in questione.