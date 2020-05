VIDEO, Moratti compie 75 anni. L’ex presidente dell’Inter: “Mourinho mi fa sempre un regalo…”

Massimo Moratti compie oggi 75 anni, essendo nato a Bosco Chiesanuova il 16 maggio 1945.

“Bisogna dire che 3/4 di secolo è tanto, non me ne ero reso conto”, ha dichiarato l’ex presidente dell’Inter, che ha ricordato quando festeggiò la ricorrenza a Siena nel giorno dello scudetto, circondato in auto dai tifosi interisti. Ma non solo; Moratti è tornato a parlare del suo rapporto con José Mourinho: “Mourinho il regalo me lo aveva fatto già allora (nel 2010), però è sempre stato estremamente gentile e affettuoso. Lui mi fa regali a tutte le feste, a Natale, piuttosto che a Pasqua e per il mio compleanno. E’ sempre stato presente”, sono state le sue parole. Ascolta l’intervista…