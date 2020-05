VIDEO Milan, sulle ali di Rebic: da oggetto misterioso a uomo-gol. Le perle del croato in rossonero…

E’ approdato in quel di Milano nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato in prestito dall’Eintracht Francoforte.

Stiamo parlando di Ante Rebic. Non un avvio di stagione certamente brillante per il jolly offensivo croato, che nel girone d’andata non è riuscito ad imporsi con continuità. Eppure, la parabola del classe 1993 in rossonero è stata caratterizzata da un exploit a sorpresa. Con l’inizio del 2020, infatti, Rebic è stato premiato a più riprese con la palma del migliore in campo. Ecco, dunque, il video delle cinque migliori reti messe a segno dal numero 18 di Stefano Pioli nel corso della stagione 2019-2020, prima dello stop al campionato per l’emergenza Coronavirus.