VIDEO Milan, quale futuro per Donnarumma? Riguarda le prodezze di Gigio in rossonero. E quella confessione…

E’ certamente uno degli uomini copertina del Milan di Stefano Pioli.

Stiamo parlando di Gianluigi Donnarumma. Il talentuoso portiere classe 1999 ha un contratto in scadenza nel 2021. Ma, nonostante le forti ambizioni, non avrebbe alcuna fretta di lasciare i rossoneri. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, l’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia avrebbe confessato ad amici e parenti di voler rimanere al Milan. Tuttavia, resta da risolvere il problema legato al suo ingaggio. Donnarumma percepisce uno stipendio da sei milioni di euro, il doppio rispetto al nuovo tetto massimo fissato da Elliott che oscilla tra i 2.5 e i 3 milioni. Ragion per cui, bisognerà trovare un punto d’intesa ed un accordo in merito ad un eventuale rinnovo.

