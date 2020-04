VIDEO, Mancini e il derby di Manchester: “I tifosi ci prendevano in giro. Quando ho vinto la Premier League…”

Roberto Mancini si racconta.

Diversi sono stati i temi trattati dal commissario tecnico della Nazionale italiana nel corso della diretta Instagram con Christian Vieri: dalle prese in giro da parte dei supporters del Manchester United, alla sua lunga esperienza sulla panchina del City (dal 2009 al 2013) con il quale ha vinto la Premier League in rimonta. Era l’annata 2011-2012 quando l’allenatore originario di Jesi ha trionfato in Inghilterra, battendo all’ultima giornata il QPR per 3-2, ribaltando nei minuti di recupero il risultato: ascoltate.