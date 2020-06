VIDEO Manchester United, De Gea: parate super in allenamento, ma il brutto errore col Tottenham…

Parate super in allenamento per David De Gea, ma l’estremo difensore del Manchester United qualche giorno fa ha fatto infuriare i tifosi. Insieme a Harry Maguire, infatti, è stato uno dei principali colpevoli della sconfitta contro il Tottenham, primo match disputato dopo il lungo stop della Premier League. Voci di corridoio addirittura sosterrebbero che al più presto lo spagnolo potrebbe essere sostituito tra i pali dal giovane Dean Henderson, attualmente in prestito allo Sheffield United. Intanto, il portiere dei Red Devils, dà mostra di sé in allenamento per evitare che i vertici del club decidano a suo sfavore.

