VIDEO Manchester United-Chelsea 4-1, show Red Devils e Champions: gli highlights

Nel recupero della 32esima giornata di Premier League, il Manchester United batte il Chelsea 4-1 garantendosi la qualificazione alla prossima Champions League con un turno di anticipo.

I Red Devils aprono subito le marcature con il colpo di testa di Casemiro, poi lo stesso brasiliano ispira per Sancho che offre a Martial la palla del raddoppio. Nella ripresa tris di Bruno Fernandes dal dischetto, mentre Rashford cala il poker. Stagione da incubo per i Blues, a segno al minuto 89 con Joao Felix. Guarda i gol e gli highlights del match andato in scena giovedì sera all'Old Trafford.