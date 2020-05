VIDEO Manchester City, Guardiola sul ritorno in campo: “C’è voglia di giocare, ma solo ad una condizione”

Parola a Pep Guardiola.

Anche in Premier League il momento della ripresa sembra essere ormai sempre più vicino: desideroso di tornare in campo, quanto prima, anche il Manchester City, che punta a proseguire il suo percorso anche in Champions League. La voglia di tornare a concentrarsi sugli impegni ufficiali è forte, ma sarà indispensabile farlo in totale sicurezza.

Del ritorno agli allenamenti e sulla ripresa del campionato si è soffermato Guardiola, che ha anche elogiato gli incredibili sforzi del personale medico di tutto il mondo. Le sue parole…