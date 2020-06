VIDEO Liverpool, Klopp si giustifica: “Festeggiamenti? Eravamo solo noi, ecco la verità”

Il Liverpool si è laureato campione d’Inghilterra. Festa in famiglia per i Reds ieri sera dopo la vittoria del Chelsea sul Manchester City, ma le critiche non sono mancate. L’allenatore Jurgen Klopp ha dunque difeso i suoi: “Non ho organizzato io la festa ma non mi sono opposto. C’è stato un barbecue durante la partita tra Chelsea e City e poi è successo tutto il resto. Posso capire le critiche ma eravamo solo tra di noi, facciamo due test alla settimana… Non c’era nemmeno nessuno dello staff dell’hotel, eravamo davvero noi soltanto”.

