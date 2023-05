VIDEO LIVE UDINESE-NAPOLI, attesa scudetto per Spalletti, Kvara e Osimhen. La diretta

Napoli aspetta la partita di questa sera contro l'Udinese per celebrare il terzo scudetto: basta un pareggio per la vittoria aritmetica. Un'attesa che è già grande festa: segui la giornata in diretta da Udine e Napoli

Napoli aspetta la partita di questa sera contro l'Udinese per celebrare il terzo scudetto: basta un pareggio per la vittoria aritmetica. Un'attesa che è già grande festa: segui la giornata in diretta da Udine e Napoli