VIDEO l’ex Palermo Balogh entra e “spacca” il palo. Il telecronista: “Che sfortuna!”

Appena tre presenze stagionali e una manciata di minuti. Si aspettava molto di più da questa sua stagione all’Hull City, l’ungherese Norbert Balogh.

Gerarchie ben delineate in casa Tigers, per il tecnico Grant McCann che adesso rischia a causa dell’ennesimo ko stagionale. Questo pomeriggio, sul 2-0 contro il Leeds secondo in classifica, l’allenatore nordirlandese ha deciso di gettare nella mischia l’ex Palermo: appena entrato, un bel movimento (condito da una discreta protezione di palla) e una girata al volo, che però non si trasforma in gol per centimetri. “Che sfortuna!“, commenta il telecronista inglese dopo il palo colpito dal classe ’96.