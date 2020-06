La Lazio, dopo la sconfitta di Bergamo, torna in campo per sfidare all’Olimpico la Fiorentina. Il tecnico biancoceleste dovrà fare i conti con ben cinque assenze: Lulic, Leiva, Luis Felipe, Adekanye e Moro. Intanto, Immobile cerca il riscatto per tenere lontano CR7 nella lista dei cannonieri di Serie A.

Serie A, oggi tocca a Brescia-Genoa, Cagliari-Torino e Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni