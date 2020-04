VIDEO, la verità di Nainggolan su Instagram con Er Faina: “Svelo perché sono andato via dalla Roma”

Radja Nainggolan si racconta tra passato e presente.

“Se ci fossero le condizioni mi piacerebbe tornare a Roma. Lì sono stato davvero bene, era il mio mondo naturale. Non c’è niente come il derby di Roma. Sono andato via perché qualcuno ha fatto le cose a mia insaputa e, visto come sono fatto, non accetto queste cose e allora ho deciso io dove andarmene”. Lo ha dichiarato il centrocampista del Cagliari, in prestito dall’Inter, nel corso della diretta Instagram con lo youtuber Damiano Er Faina.