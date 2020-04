VIDEO, la rivelazione di Nesta a Vieri in diretta Instagram: “Rifiutai il Real Madrid per la Lazio, poi il casino…”

Alessandro Nesta si racconta.

Nel corso della diretta Instagram con Christian Vieri, l’ex difensore di Lazio e Milan, oggi tecnico del Frosinone, ha svelato un interessante retroscena: “Non sarei mai andato via dalla Lazio. Poi per quello che ho fatto al Milan, mi è andata alla grande. Prima non volevo andare da nessuna parte. Due anni prima di andare al Milan, Fernando Hierro mi disse: ‘Vieni al Real Madrid’. Io risposi: ‘Ma sei matto, devo restare alla Lazio’. Poi è successo un casino, sono andato al Milan e ringrazio Dio, mi sono imposto a livello internazionale. Il mio percorso alla Lazio è stato bellissimo, ma l’ultimo anno è stato pesante, non potevo più stare. Spogliatoio un casino, non pagavano, io ero capitano, stressante, si era rotto tutto. Quando sono andato al Milan è stata una liberazione, al Milan si gioca solo al calcio”, sono state le sue parole.