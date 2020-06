La prima gara ufficiale post-Coronavirus.

Questa sera, a partire dalle ore 21, andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. In occasione della sfida in programma all’Allianz Stadium dopo l’1-1 maturato nel match d’andata, il tecnico Maurizio Sarri schiererà con ogni probabilità dal 1′ Gianluigi Buffon, in un 4-3-3 a trazione anteriore. Mediagol.it vi propone la probabile formazione bianconera.