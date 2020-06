VIDEO Juventus-Milan, Pioli punta sugli… scontenti: le scelte del tecnico per la Coppa Italia

Otto ore e sarà Juventus-Milan, sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Dopo mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, il Milan di Stefano Pioli torna in campo, chiamato a ribaltare i pronostici che vedono Cristiano Ronaldo e compagni favoriti. In occasione del match in programma alle ore 21 all’Allianz Stadium, il tecnico rossonero schiererà con ogni probabilità un 4-2-3-1, condizionato dalle squalifiche di Zlatan Ibrahimovic, Samuel Castillejo e Theo Hernandez. Dunque, potranno trovare spazio dal 1′ Bonaventura e Paquetà, due “scontenti” avendo trovato poco spazio prima dello stop al campionato.

Ecco il video della probabile formazione.