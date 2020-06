Maurizio Sarri, dopo l’allenamento di oggi alla Continassa, prova a sciogliere alcuni dubbi sulla formazione in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani contro il Milan. Restano out Chiellini, Ramsey e Higuain. Dybala e CR7 partiranno titolari e ad affiancarli dal 1′ potrebbe esserci Douglas Costa.

