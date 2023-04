VIDEO Juventus-Inter, buu ed insulti razzisti all’Allianz Stadium contro Lukaku

Dagli spalti dello stadio arrivano insulti e buu razzisti all'indirizzo del belga

La Juventus, "come sempre, sta collaborando con le forze dell'ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera". Scrive così il club bianconero in una nota, il giorno dopo gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku nella semifinale di Coppa Italia. "Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il codice di gradimento". Un codice che dà la possibilità al club di allontanare dall'impianto o non vendere il titolo di accesso a determinati soggetti, sia in modo temporane, sia definitivo