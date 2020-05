VIDEO Juventus, CR7 lascia Madeira per far ritorno a Torino: le immagini della partenza

L’Italia è pronta per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Da oggi, lunedì 4 maggio, gli atleti di ogni ordine e grado potranno iniziare a svolgere allenamenti individuali o da svolgere in piccoli gruppi, nel rispetto dei protocolli sanitari. A tal proposito, molti club di Serie A hanno deciso di riaprire i centri sportivi permettendo ai propri calciatori di utilizzare il terreno di gioco dello stesso per sedute individuali facoltative.

Da martedì o mercoledì il JTC sarà a disposizione dei i bianconeri, così come le camere dell’hotel per la doccia, in quanto singole e nel rispetto dei protocolli sanitari. La Juventus, inoltre, ha già richiamato i 9 giocatori in questo momento all’estero: al loro rientro dovranno sottoporsi a isolamento per due settimane. Cristiano Ronaldo e il suo staff, infatti, hanno lasciato l’isola di Madeira per far ritorno a Torino.