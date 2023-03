Mateo Retegui è un attaccante del Tigre, in prestito dal Boca Juniors

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha preconvocato Mateo Retegui per le sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra (23 marzo) e Malta (26 marzo). L'attaccante argentino classe 1999, che non ha mai giocato in Italia, ha il doppio passaporto. Vediamolo in azione...