L’intervista esclusiva di Mediagol ad Andrea Mantovani, ex di Palermo, Novara, Chievo, Vicenza, Torino e campione europeo con la nazionale italiana Under 19 nel 2003. In passato Mantovani è stato allenato da Boscaglia (il nuovo allenatore dei rosanero) e ha giocato con Corazza, uno dei giocatori seguiti dall’attuale società in chiave calciomercato. Non mancano i ricordi sulla sua esperienza con la maglia del Palermo e sui suoi compagni Dybala e Ilicic.