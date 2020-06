VIDEO Inter-Sampdoria, Lukaku gigante contro le “piccole”: i numeri del belga

L’Inter, dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, torna in campo per sfidare la Sampdoria a San Siro. Lukaku si prepara a compiere mosse da gigante contro una delle “piccole” della Serie A. L’attaccante belga, infatti, ha segnato solo 5 dei suoi 17 gol in casa quest’anno, ma adesso lo aspetta un filotto di 8 partite nelle quali all’andata ha segnato ben 7 reti.

