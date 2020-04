VIDEO Inter, la “mente” di Antonio Conte: le migliori giocate di Marcelo Brozovic

La “mente” di Antonio Conte.

Fin dal suo primo giorno come allenatore dell’Inter, l’ex ct dell’Italia, ha lavorato duramente per imprimere ai suoi giocatori il 3-5-2 che gli ha permesso di diventare uno dei migliori sul palcoscenico calcistico europeo. Un calciatore fondamentale per l’espressione del suo gioco si è rivelato essere Marcelo Brozovic, che nel ruolo di regista è tornato ad esprimere tutto il suo talento dopo alcune stagioni piuttosto altalenanti: fino a questo momento, il croato ha collezionato 23 presenze in campionato, realizzando tre reti e fornendo quattro assist ai suoi compagni di squadra. Nel video in questione, sono raccolte alcune delle sue giocate migliori dell’annata 2019/2020.