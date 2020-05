VIDEO Inter, Handanovic a sostegno dei sordociechi: “Loro isolamento un dramma, aiutiamoli ad andare oltre il buio”

Samir Handanovic a supporto delle persone sordocieche.

Il portiere e capitano dell’Inter, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato una nuova iniziativa a favore di coloro che in questo duro momento, a causa di una disabilità fisica, non possono comunicare con i propri cari. “Oggi siamo costretti ad evitare il contatto. Chi non vede e non sente non può comunicare e sta vivendo una situazione di isolamento nell’isolamento. Insieme possiamo fare un piccolo gesto e tendere la mano verso le persone sordocieche. Aiutiamole ad andare oltre il buio e il silenzio e costruiamo, a distanza“, ha scritto in un post.

Inter, l’ex Toldo: “Coronavirus? Stare distante dalle persone mi pesa. Vi dico cosa penso di Handanovic”