VIDEO Inter, Figo attacca Mancini: “Brutto feeling a livello umano, mi ha umiliato”

Il brutto ricordo di Luis Figo.

Durante una diretta sul profilo Instagram di Fabio Cannavaro, l’ex fuoriclasse di Barcellona e Real Madrid ha raccontato la brutta esperienza vissuta con la maglia dell’Inter sotto la guida di Roberto Mancini: “Ho avuto una bella esperienza all’inizio, poi dopo è andata male con Mancini. C’è stato brutto feeling a livello umano, è stata una delle persone che mi ha più umiliato in carriera. Io all’Inter ho sofferto: non avevo vent’anni, ma a 34-35 anni ho avuto situazioni che non devono succedere. Non si trattava di giocare o meno, a 34 anni sai cosa puoi dare. Scaldarsi 85 minuti e poi giocare tre minuti per vedere se uno esplode non è normale. Un po’ di rispetto ed educazione. Bisogna essere professionisti e accettarlo, ma il rapporto non è più lo stesso dopo. Se si parla, il giocatore capisce. Può essere un confronto. Maldini è sempre stato un riferimento, ma in quegli anni noi dell’Inter eravamo forti. Poverino