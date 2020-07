VIDEO Inter-Brescia, Conte sbotta: “Spazio a Sanchez? Rido quando sento dire certe ca***te”

Toni duri.

L’Inter in un San Siro deserto hanno superato agilmente il Brescia con il punteggio di 6-0. Vittoria convincente per gli uomini di Antonio Conte che confermano la terza piazza. Il tecnico nerazzurro, in conferenza stampa, tuttavia non ha gradito una domanda rivoltagli da un giornalista in merito all’impiego di Sanchez: “Cosa significa se gli darò più spazio? Ora lo abbiamo, prima non lo avevamo. Se è disponibile, gli diamo più spazio. Mi viene da ridere quanto sento queste ca***te“.

