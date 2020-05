VIDEO Inter, ad Appiano Gentile mascherine e termometri: tutte le misure anti-Coronavirus prima dell’allenamento

L’Inter è tornata in campo quest’oggi per le sedute di allenamento individuali consentite, nel rispetto delle norme di sicurezza, dal nuovo decreto che regolamenta la “fase 2” dell’emergenza Coronavirus. I giocatori nerazzurri hanno voluto scongiurare qualsiasi rischio, attendendo l’esito di tutti i tamponi effettuati su calciatori e membri dello staff prima di scendere sul rettangolo verde. I test hanno dato, come ha annunciato il club di Milano attraverso un comunicato ufficiale, tutti esito negativo. Ciò non è accaduto, invece, per squadre come Fiorentina e Sampdoria, che hanno riscontrato rispettivamente sei (tre giocatori e tre membri dello staff) e quattro (tre nuovi contagi in rosa e una recidiva) positivi.

Nonostante la negatività di tutti i membri della rosa ai tamponi, la squadra di Antonio Conte, come si vede in un video pubblicato dalla società sul sito ufficiale, sta continuando ad espletare tutti gli obblighi previsti dalle misure anti-Coronavirus. Ad Appiano Gentile, infatti, i giocatori dell’Inter sono arrivati indossando le mascherine e mantenendo il distanziamento sociale di un metro. All’entrata, inoltre, ad ognuno è stata misurata la temperatura corporea. Dopo di ciò, via libera alla seduta di allenamento.

