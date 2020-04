VIDEO Immobile, i ricordi del bomber della Lazio: “Zeman? Gli arbitri restavano a bocca aperta e ci dicevano…”

Ciro Immobile si racconta.

Nel corso della diretta Instagram con il noto youtuber e tifoso della Lazio Damiano “Er Faina”, l’attaccante originario di Torre Annunziata è tornato a parlare della sua esperienza in quel di Pescara, alla corte di Zdeněk Zeman. “Da Pescara è partito tutto. C’erano tanti giovani e non, un mix che ti dava una spinta in più. Se non hai un gruppo forte non puoi lottare per un obiettivo importante. Quando siamo partiti ci davano per spacciati, anche questa cosa ci ha dato forza per dimostrare. Zeman è stato bravo a tenerci uniti, compatti, a darci tutto quello di cui avevamo bisogno a livello tattico. Andavamo fortissimi, eravamo velocissimi. Non si capiva nulla in campo. Eravamo indemoniati. Quando abbiamo vinto il campionato non ho pensato di essere arrivato, di essere veramente forte. Conoscevo bene il calcio, sapevo di dover dimostrare qualcosa in più anche quando ero al massimo. Mancava qualcosa per dare il massimo in Serie A, per me è stato un punto di partenza”, sono state le sue parole.