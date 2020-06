Il Liverpool è campione d’Inghilterra dopo trent’anni dall’ultima volta.

Per festeggiare la storica impresa a seguito del fischio finale di Chelsea-Manchester City, i tifosi dei Reds sono scesi in piazza, fra i fuochi d’artificio, fumogeni, canti e balli. Immagini che hanno ricordato quelle della scorsa settimana a Napoli dopo il trionfo in Coppa Italia e che, inevitabilmente, stanno facendo discutere, in quanto sono state ignorate le norme anti-contagio da Coronavirus.