VIDEO Icardi, Wanda Nara sul futuro dell’argentino: “Dove va Maurito? Rispondo così”

Parola a Wanda Nara.

Mauro Icardi torna nel mirino della Juventus: nonostante il campionato sia fermo a causa dell’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus, i bianconeri pensano già a progettare la prossima stagione. Riflettori puntati sul reparto offensivo che, a partire dalla prossima stagione, potrebbe essere decisamente differente rispetto a quello attuale. Tutto ruota attorno al nome di Gonzalo Higuain, che potrebbe lasciare Torino prima del previsto.

La Vecchia Signora, che non sembra avere alcuna nessuna intenzione di rischiare di restare con un pugno di mosche in mano, qualora il Pipita decidesse realmente di dare il benservito ai bianconeri, si sarebbe già mossa per trovare un degno sostituto: il suo erede potrebbe la punta dell’Inter ora al PSG, da tempo accostato alla squadra guidata da Maurizio Sarri.

Attualmente, Maurito, conteso tra il PSG, che starebbe pensando di riscattare il classe ’93, e la Juventus che qualora dovesse portare a termine questa difficile trattativa potrebbe schierare Icardi tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, resta in attesa di scoprire eventuali news e aggiornamenti sul suo futuro.

In trepidante attesa fans e sostenitori dello stesso calciatore, che hanno inondato di domande Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, durante una diretta Instagram. La show girl argentina, però, ha sviato l’argomento rispondendo con una battuta: “Anche lui ha un profilo, chiedete a lui…”